國際情勢2020年變化劇烈，像全球低利、新冠肺炎疫情、香港反送中事件、港版國安法通過等，引發立委憂心。立委吳秉睿就表示香港是國銀海外重鎮，局勢動盪國銀是否有風險？金管會主委黃天牧22日指出，面對疫情後全球經濟金融環境，金管會會擬出超前部署的情境，預計2021年啟動國銀公版壓力測試。

黃天牧指出，低利率環境要怎麼知道金融業韌性，就要用壓力測試。平常每年銀行在7月時都會自行設定條件並提出測試報告，設定條件像是主要國家經濟成長率的降低、利率、匯率的變化帶來的影響納入壓力環境測試中。

黃天牧指出，面對疫情後經濟金融環境，除了正常財務業務監理外，還要有超前部署的情境，會要求銀行檢視是否能永續經營，不過，公版壓力測試今年恐來不及，預計2021年啟動。

過去若市場發生動大事件，金管會就會訂定測試情境，啟動公版壓力測試，像是2016年為了解TRF（目標可贖回遠期契約）風險，金管會就要求國銀壓力測試，當時曾訂出三種不同情境之壓力測試，最嚴重是人民幣兌美元匯率貶至7:1。

(工商 )