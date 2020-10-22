害投資人慘賠數百萬到數千萬元，不可能只罰10多萬元罰鍰。金管會主委黃天牧22日表示，已指示證期局要檢討對券商、期貨商等裁罰標準，建立可因應各種不同案情的彈性，有些「是不可原諒的話，要有能讓社會覺得是合理處份的尺度」。

黃天牧表示，如去年的0206期貨事件、今年負油價造成投資人無法下單等，因為證券期貨法規，有些是從12~24萬元起跳，即投資人賠了很多錢，但券商或期貨商只被罰10~60萬元，「沒有痛感」，且社會及PTT上也都有很多批評聲音，難以符合社會的期待，黃天牧強調他不是要主張「嚴刑峻罰」，但必須要合理、符合比例原則及社會多數人的期待。

黃天牧指出，低利率環境下，投資人、消費者在作投資時，很多人會因為利率過低，在投資行為上更為積極，包括金融機構也是如此，在行銷上可能過度積極，因為想要有更多手續費收入，這時候監理上要有機制，要能去讓此現象得到平衡，即若金融機構有疏失，造成投資人重大損失，應該要拉高罰度。

黃天牧分析，目前裁罰案與金融商業模式與資金來源有關，吸收社會資金的通常罰比較重，如銀行業一罰可能是數百萬元到上千萬元，但大家會覺得證券與期貨的處份，罰度相對較輕，比方之前幾個期貨案，雖然金管會已在法規中儘可能拉高罰度，但社會及立委都不能接受，因為證券有許多是警告處份，即一段時間內不能送審新商品，但外界無法理解。

黃天牧表示，從近來幾個個案可了解，有些商業行為也許很單純的，可是如果一個環節沒有注意好，可能影響很多投資人權益，所以已要求證期局，要拉高罰度，不是所有個案都加重罰度，而是要可因應各種不同案例情況的彈性，有的是不可原諒的話，要有能讓社會覺得是合理處份的尺度，要符合比例原則。

(工商 )