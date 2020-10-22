受到國內運動迷關心的高級中等學校運動賽事轉播服務，之前已經確定電視轉播由東森電視集團接手，高中體總今天公布確定的6個網路直播平台，也開放學校進行非商業的網路直播，讓大家都能開心享受高中體育賽事。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，109學年高中體總所有賽事，除了由東森電視集團負責電視轉播服務，網路轉播將由雅虎、KKTIX 虛擬場館、LINE Today、愛爾達、Hami Video、My Video以上6個管道，「我們會從獨播變多家一起服務，主要是兩年前跟FOX體育台的合約是含電視跟網路，這次藉由新冠肺炎疫情、FOX體育台結束台灣營運的危機來做出改變，並符合年輕人收視習慣，把電視跟網路轉播合約切開，增加更多平台讓年輕收視群更方便、更容易收看。」

朱彩鳳補充，109學年所有項目的賽事會透過東森電視集團及以上6個網路平台放送，除了HBL高中籃球聯賽，其他排球、足球等項目，也會跟業者溝通，讓他們選擇想要播放的賽事，但保證一定會有一家是整學年所有項目、所有賽事都會轉播，HBL方面，資格賽沒有直播，從預賽起維持上學年89場的直播規格。

至於學校希望透過粉絲團直播讓自家人方便掌握賽況，朱彩鳳表示也開放，但強調不得有商業行為，「我們相信學生聯賽具有教育意義，相信學校也會配合，我們採取道德勸說，相信大家會遵守規定。」

(中時 )