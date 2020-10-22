美國國防安全合作局（DSCA）表示，國務院批准售「海馬士系統」等3項18億1,130萬美元對台軍售案，總統府則表示，此舉有助台灣強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力。對此，中華戰略學會研究員張競指出，有了軍武還得要有精良訓練，更要懂得在適當時機使用，否則其戰略嚇阻效果實在不必太過吹噓。

據《ETtoday新聞雲》，張競直言，軍售本質是美國用以鞏固其國家安全利益的政策工具，在這樣的賣方結構下，「不是台灣要什麼就有什麼，而是華盛頓要給什麼，台北才有什麼。」

另外，張競也說，按照美國出售給台國軍的數量，如果真的應用在戰爭，很快會消耗殆盡。他直言，美國對台軍售雖然很重要，絕非解決兩岸矛盾正確處方。

針對美國批准對台軍售案後，國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對台軍售的武器裝備，有助於台灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。

(中時新聞網)