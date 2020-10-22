先前爆料民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」的川普私人律師、前紐約市市長朱利安尼疑似遭「仙人跳」。據《衛報》指出，朱利安尼在23日即將上映的電影《芭樂特2》中，朱利安尼接受扮演假記者的芭樂特女兒諂媚式專訪後，兩人到了藏有攝影機的臥室小酌，隨後躺在床上的朱利安尼將手伸入褲檔內，疑似撫摸自己生殖器，這段影片曝光恐會對他的名聲造成打擊。

據《衛報》指出，朱利安尼在23日即將上映的電影《芭樂特2》中，川普私人律師朱利安尼在接受假扮的女記者諂媚專訪後，躺在床上將手伸入褲檔內，疑似撫摸自己生殖器。

Here’s Rudy Giuliani, the personal attorney to the President of the United States.



A still picture of Rudy from the Borat movie coming out on Friday.



Cant wait... pic.twitter.com/52kFgoOe4J — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2020

報導指出，在《芭樂特2》（Borat）中，朱利安尼（Rudy Giuliani）在女記者的建議下，進到飯店臥室內喝點小酒，然後記者取下麥克風後，可以看到76歲的朱利安尼躺在床上，撥弄著未塞進褲子內的襯衫，把手伸進褲子內，隨後芭樂特衝進來喊：「她才15歲，對你太老了！」。而這部現實中偷拍的片段，已成為《芭樂特2》中的一部分而被剪輯入電影中。

報導指出，有關這件事的消息最早出現在7月7日。當時朱利安尼打電話給紐約警方，稱一名穿著怪異的男子闖入飯店，他並向《紐約郵報》表示，「有一名穿著粉紅色的變性者服裝的傢伙闖了進來，那是一件粉紅色的比基尼，上面有蕾絲花邊，下面是半透明網狀上衣，他還留著鬍子光著腳，看起來十分可笑」。

朱利安尼表示，他原本以為這是一場騙局，後來才發現那位怪咖就是扮演芭樂特的演員科恩（Sacha Baron Cohen），他才想起科恩他以前曾愚弄過所有人，「但我覺得自己沒被他捉弄到，感覺不錯」。他隨後也在推特上表示，這完全是一場編造的騙局，「我在訪談之前、期間，以及事後，都沒有做出任何不適當行為。如果這不是柯恩刻意，要不然他就是完全的騙子」，並認為這是想轉移大眾對拜登「電郵門」關注的手段。

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

報導稱，但若要說扮演記者芭樂特（Borat Sagdiyev）的科恩，與演他的女兒圖塔爾（Tutar）、女演員巴卡洛娃（Maria Bakalova）沒成功捉弄到朱利安尼的話，觀眾可能不太相信。在《芭樂特2》中，芭樂特受到哈薩克政府派遣，向川普盟友行賄以討好美國政府。不過在指定為禮物的猴子身體不適後，波特拉將看起來未成年的女兒作為替代禮物。

朱利安尼近期因爆料拜登兒子韓特（Biden Hunter）的「郵電門」而備受關注，但在電影中的尷尬鏡頭恐會讓朱利安尼的爆料可信度降低。這部電影在選舉前不到兩周在亞馬遜會員視頻網站上發布。

(中時新聞網)