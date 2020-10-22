56歲的鍾秋玉，25歲遠赴日本念書定居，嫁給了現在的日本先生，每年固定返台探望住在田中的老父母，今年初返台受疫情影響，無法回到日本一直到現在。（吳建輝攝）

社區媽媽穿上日本傳統服飾，走上街頭，讓人誤以為置身在日本街道。（吳建輝攝）

56歲的鍾秋玉，25歲遠赴日本念書定居，嫁給了現在的日本先生，每年固定返台探望住在田中的老父母，今年初返台受疫情影響，無法回到日本一直到現在，這段時間她為了田中故鄉的發展，到社區指導媽媽們跳起日本傳統踊舞，還買了20套日本傳統服飾，希望將東洋風情帶到田中，讓田中傳統老街，受到異國風情的薰陶，能夠風華再現。

彰化田中女兒鍾秋玉，遠嫁日本已經30年，年初返台探視老父母，卻因新冠肺炎影響，無法反日留在台灣，後來在中潭里長葉淑玲的提議下，開始教社區里民跳舞，鼓勵長輩走出戶外，一起對抗新冠肺炎。

鍾秋玉說，今年因疫情大家都不敢出門，所以他希望透過舞蹈來感染社區，讓大家願意走出戶外，讓身體更加健康，在日本的先生也很支持，幫忙寄來日本的傳統服飾，讓社區的媽媽的體驗，讓整個田中充滿濃濃的東洋味。

葉淑玲說，秋玉與她學琴結緣，她在日本同樣熱愛公益，因此建議她將日本所學傳統歌舞，也帶給社區媽媽知道，用異國風韻，來活化市區老街，從中潭里開始，希望未來能拓展到田中其他社區，讓田中老街可以重現風華。

(中時 )