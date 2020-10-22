2020倒數兩個月，因防疫辛苦一整年的你，年底是否想要犒賞自己，努力揮別黯淡的2020年，邁向全新的2021年呢？日前天后阿妹驚喜宣布將在家鄉台東舉辦跨年演唱會《20/21 aMei UTOPIA EAST》，消息一出當地訂房量暴增。旅遊電商平台KKday為滿足粉絲前往台東跨年出遊需求，再次攜手華信航空，獨家推出交通接駁雙方案：「曙光專機來回機票＆阿妹跨年演唱會獨家VIP區」、「單程機票＆阿妹跨年演唱會專車接駁」，讓粉絲們在行程安排上有著更彈性便利的選擇，好康方案將於10月23日（五）中午12:00起，在KKday官網搶先開賣！

KKday獨家開賣華信航空曙光專機。（華信航空提供／黃慧雯台北傳真）

來回機票＆阿妹跨年演唱會獨家VIP區

跨年當天於松山機場搭乘傍晚航班直飛台東，下飛機還有專車接送至演唱會現場——台東濱海公園，省下大量排隊候車時間，同時更享有本次阿妹跨年演唱會超級獨家「VIP白金魅力四射區」，近距離感受天后現場爆發力！歡慶倒數過後，KKday將安排旅客至桂田喜來登酒店稍作休息，享用餐食儲備體力後，再次搭上華信航空「烏托邦曙光愛心專機」迎接2021曙光！在元旦早晨沿著台東蔚藍海岸俯看日出，迎接20,000英呎高空的第一道新年曙光，象徵新年新希望，本方案限量100席機位，每位旅客售價 9,888元。

漫遊方案：單程機票＆阿妹跨年演唱會專車接駁

打算在台東度過元旦連假的旅客們，KKday也特別提供便利的單程交通選擇，跨年當天於松山機場搭乘下午航班直飛台東，下飛機後搭乘專車至演唱會現場，還可加購演場會結束後的回程接駁，讓你散場不怕滿滿人潮！新的一年就來台東，跟阿妹一起體驗另類倒數嗨翻新年吧！

(科技)