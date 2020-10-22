台股在晶圓雙雄及鴻海(2317)等電子大型股收高，台股開低震盪走高，終場以12917.03點作收，上漲39.78點，漲幅0.3％，成交金額1719.61億元。

聯電(2303)侵權案罰金低於預期，股價今天強漲，聯強(2347)領軍，電子通路股上揚超過1％，為電子股漲勢較明顯類股。傳產股方面，水泥、食品及塑膠漲幅相對較大，都超過1％以上。

分析師指出，美元指數近期回到季線附近，亞幣近期再度轉為上漲，順勢帶領台幣延續升值走勢，在台幣升值趨勢下，依照過往經驗對於台股的上漲勢偏向正向；不過近期在法人態度上偏向中性，政府基金近期並未出現明顯回補，今年表現佳的投信10月中旬後在集中、櫃買市場也呈現減碼，外資在現貨近期買賣也不明顯，本周在期貨多空單也同步大減，台股也在法人著墨不深下，近期量能出現萎縮。就資券來看，近期融資持平、融券續增，籌碼仍是對於多方有利，因此，在近期在法人並無明顯偏多下，即便資金、籌碼仍偏向多方，但大盤往上推升力道將不強。

近期正值美國財報周，根據FactSet數據顯示，第3季標普500指數成份股整體表現預期將較第2季改善，不過觀察近期財報表現，並非多數公告後續漲，須留意季報好，展望保守的狀況發生；另外美國總統選舉倒數計時，預期觀望氣氛相對濃厚，因此，在美股無法在衝出一波漲勢下，近期台股在量能維持在月均量之下，操作不宜躁進。

櫃買指數開高走低，收在165.57點，下跌0.46點，跌幅0.27％，成交金額421.9億元。

(時報資訊)