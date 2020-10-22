台灣5G拼圖終於完成，五家電信業中最後一家亞太電(3682)今日宣布5G開台，資費也順勢揭露，在資費上，亞太電選擇和電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)走相同的路，599元起跳，1399元享吃到飽不限速。

亞太電因為在年初5G頻譜競標中唯一一家未標下黃金頻段3.5GHz，故在10月也宣布和遠傳共網共頻20年，也將分擔遠傳約九分之二的頻譜標金，約94億元，實踐自身一直倡導的共網共頻。

以亞太電今日公布的資費來說，不同於4G時代，亞太電在資費設定上，和電信三雄的規畫大致相同，不論是單門號或購機入門款皆為599元起跳，1399元享吃到飽、不限網速，資費天花板則為2699元，只要是5G資費全數均享網內互打免費，599元則享有網內+市話80分鐘，1399元則為網內+市話220分鐘，單門號綁約12個月、購機則為24個月。

亞太電在5G政策上，持續推動3.5GHz共頻共網及聚焦28GH毫米波發展接軌國際，亞太電董事長呂芳銘表示，頻譜是國家珍責的資源，政府推動《電信管理法》全新法規，促進電信產業自由化，也為台灣5G營運開放業者透過基礎設施、網路及頻譜共享，能更有效運用資源，刺激服務及應用創新技發展，創造國家、企業、消費者三贏。

(時報資訊)