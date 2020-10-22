客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)下午召開法說會，董事長顏德新說，今年以來受新冠肺炎擾亂出貨排程的困擾，已經陸續排除，下半年起加速消化訂單，迅速將落後的業績補上，以目前出貨排程來看，全年營收成長可望維持。

皇將未來將持續投入研發的新產品，除今年完成符合工業4.0及製藥標準新品，更陸續接獲海外訂單，成為新的成長動能，顏德新認為，目前詢問案仍呈現高水位，面對疫情影響仍保持樂觀預期疫苗明年正式上市後，製藥業產能需求大增，公司明年營運展望依然保持樂觀。

顏德新指出，美國及印度是全球製藥最重要的兩大市場，也是皇將目前營運的主力區域，公司繼美國加州成立北美總公司後，去年已設立美東紐約辦事處以完善北美洲醫藥重鎮的市場佈局。此外，皇將亦積極佈局歐洲，預計建立歐洲直營中心，並配合各國代理經銷通路，期增加市場能見度與市佔率，進而提升整體營業成長。

據國際調研報告顯示，全球製藥包裝設備市場以年複合成長率7.4％增長，預計2023年達到89億美元的規模；加上新冠疫情推升了新一波製藥產業的擴產，包括個人防護(PPE)、檢測診斷、治療、疫苗及保健等醫藥防護產品的產線建置商機，製藥包裝設備市場規模將進一步擴大。

今年以來，美國市場因疫情需求帶動單機訂單大幅成長，單機訂單量創下歷史新高紀錄，目前單機接單占比已高達五成，彌補了上半年部分因疫情延遲出貨的整線設備業績。第四季將邁入製藥業傳統旺季，加上海外客戶現多能接受線上驗收（REMOTE FAT）整線/連線設備機台，驗收出貨環節的困擾解除後，海外客戶的需求將可更落實下單。

(時報資訊)