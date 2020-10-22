記憶體封測廠力成(6239)今（22）日召開法說會，公布2020年第三季自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利16.22億元，季減7.1％、年增1.4％，每股盈餘（EPS）2.1元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利50億元、年增達33.2％，創近9年同期高點，每股盈餘6.46元。

力成2020年第三季合併營收189.36億元，季減2.4％、年增7％，仍創同期新高、並創歷史第3高。毛利率19.4％、營益率13.9％，與第二季19.4％、14％相當，略低於去年同期20.1％、14.2％。

累計力成前三季合併營收571.6億元、年增達21.1％，續創同期新高。毛利率19.5％，營益率13.9％，優於去年同期18％、11.9％。歸屬母公司稅後淨利50億元、年增達33.2％，創近9年同期高點，每股盈餘6.46元，優於去年同期4.84元。

從業務類別觀察，力成第三季封裝占比68％、測試占22％，系統封裝與模組（SiP/Module）占10％。以產品類別觀察，以Flash占39％最高、邏輯占27％居次，DRAM占23％、系統封裝及模組占10％。

力成財務長暨發言人曾炫章表示，第三季營收較第二季下滑，主因系統封裝與模組客戶進行庫存調整、行動DRAM受貿易戰及疫情影響，相關需求減少致使封裝稼動率略降、測試稼動率則持平。整體而言，第三季整體營運遠較預期好得多。

(時報資訊)