《商情》看好鋼市發展 中鴻11月盤價再漲 15:052020/10/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期歐美地區鋼價於高點運行，且中國及亞洲鋼市平穩，再加上整體供應料源偏緊，中鴻11月盤價，冷軋、熱軋、鍍鋅皆漲，並預期後續鋼價會穩中走堅。 中鴻11月盤價，冷、熱軋每公噸各漲700元，鍍鋅則每公噸漲500元，皆為連續4個月調漲。(商品行情網) (時報資訊) #中鴻 #盤價 #鋼價 #鍍鋅 #鋼市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易系列報導二十二－盤中零股交易 留意兩要點 04:102020/10/22 證券．權證 《半導體》Nand Flash價回穩、消費旺季 群聯Q4走出谷底 12:322020/10/22 財經 《商情》料產量減 拉抬棕櫚油期貨走揚 09:592020/10/22 財經 房價「回不去了」 Q3漲勢一路狂奔 14:562020/10/22 房市新訊 《晨間解盤》10日線有撐 短多仍可期(日盛投顧提供) 08:592020/10/22 財經 《商情》現貨需求強 帶動國際鐵礦石價走高 10:332020/10/22 財經 台股指數拉回 跌深金融股逆勢反彈撐盤 12:092020/10/22 財經 《商情》美元續疲 紐約期棉漲至一年半新高 10:162020/10/22 財經 《盤中解析》量能苦呵呵 台股冷冰冰 11:072020/10/22 財經 生豬存欄增多 帶動玉米價飆漲 04:102020/10/22 產業財經 財經熱門新聞 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下場 - 財經 零件便宜又好用？ 美電動車龍頭被爆將百分百陸製 - 財經 華為5G基地台趕制裁前吞續命丹 傳台積電晶片海量出貨 - 要聞 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 老美攻「芯」計！ 陸3招破解 摩爾法則成最大殺手鐧 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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