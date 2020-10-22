因近期歐美地區鋼價於高點運行，且中國及亞洲鋼市平穩，再加上整體供應料源偏緊，中鴻11月盤價，冷軋、熱軋、鍍鋅皆漲，並預期後續鋼價會穩中走堅。

中鴻11月盤價，冷、熱軋每公噸各漲700元，鍍鋅則每公噸漲500元，皆為連續4個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)