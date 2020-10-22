電信五雄5G全數開台，壓軸的亞太電信給了全市場最大的驚喜，不僅資費比照電信三雄，勇敢地訂出1399元吃到飽的「高門檻」，免費分鐘數更比照共頻共網的遠傳，甚至比台灣大還貴，這種不切實際的作法，恐讓亞太的5G提前玩完。

台灣的電信市場簡言之「一大、二中、二小」，中華電信最大，因為品牌夠強，再貴也有人埋單，兩中的遠傳、台灣大在伯仲之間，剩下500萬用戶選擇台灣之星、亞太電信，或許是厭倦三雄，更多數是創新、價格考量，訴求物美價廉。

亞太從東森寬頻電信的3G時代，就是以「嘻哈358」這種打免錢的訴求起家，4G一開始採取與台灣大借網，後來才自建網路，在網路始終無法與對手追齊的狀況下，勢必強化性價比訴求，這幾年確實也有所斬獲，爭取到話量大的死忠用戶。

進入5G時代，亞太轉與遠傳借網，或許對亞太電信來說，都用跟遠傳一樣的網路，為什麼不能跟遠傳收一樣的錢？這話聽起來沒錯，但這就跟賓士的代工廠，同時生產OEM（代工）與AM（售後）零件，兩個能賣一樣的錢嗎？當然不可能。

此時還願意用亞太、相信亞太的用戶，絕大多數都是肯定在VOWifi科技的創新，以及對傳統通話有需求，但看到亞太的5G費率，嚇都嚇死了，不要說不敢貿然升級，就算4G綁iPhone12資費，都較以往貴上許多，那個「熟悉的亞太」早不復見。

在產業頻譜上，亞太、台灣之星的客群比較相近，當亞太開出高不可攀的5G資費，這些用戶勢必慢慢流向台灣之星，提前幫台灣之星達成400萬用戶目標，而亞太開出跟遠傳同級資費，「那我就辦遠傳就好了啊！」長期更會被遠傳吃掉。

講得直接些，亞太與遠傳合作，確實讓各界對其形象提升，但這絕不代表「亞太=遠傳」，如果亞太真的認為因為共網，就連收費都可比照三雄，這將自毀長城，把一著好棋打到爛，可想而知的就是用戶數大量流失，到最後輸到脫褲。

迎向5G時代，電信業的競爭更加激烈，遠傳想超車台灣大，台灣之星也想甩開亞太，如果亞太電信沒有認清自身定位，有了幾分顏色，就開起了染坊，這不只不智，也等於承認這場5G競賽提前出局，把用戶推向「四強」只是早晚。

(中時 )