地方人士為紀念紀孟標，特別發起舉辦「永世國教巨人、無右師父校長」追思會，希望送紀校長最後一程。(家屬提供／林欣儀台中傳真)

投入教育服務志業長達40年，多年來更輔導過上千名教師考取主任、校長的梧棲區大德國小前校長紀孟標，被譽為「校長的師傅」，日前他因病過世，台中市教育界為感念紀孟標過去的付出，結合地方人士發起「永世國教巨人、無右師父校長」追思會，希望大家一起送「校長師傅」最後一程。

紀孟標日前因感染風寒、引發痼疾，經醫療團隊積極搶救後，仍宣告不治，包括台中市教育界、地方人士都為此感到不捨，與紀校長交好的友人說，因家屬銜哀低調、決定減少訃聞寄發，多位校長及地方人士決定自主性發起籌辦「永世國教巨人、無右師父校長」追思會，緬懷紀孟標戮力教育的一生。

這場追思會將於10月27日上午8點半、在龍井區田中里龍北路312巷舉辦，追思會籌辦成員指出，藉由追思會，盼邀集紀校長的親友與後生晚輩參加，大家可以像往日向紀校長請益、閒聊一般的方式，送他最後一程，也希望大家共襄義舉。

早期校長考選競爭激烈，紀孟標於1990年順利考取校長後，不藏私地分享他考取祕訣，還利用周末時間舉辦讀書會，只要有志考校長或主任的人都能參加，極盛時期，一場讀書會就吸引近百人參與，甚至有人遠從台北、屏東慕名而來，也因此，紀孟標被譽為「校長的師傅」。

(中時 )