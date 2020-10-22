台泥企業團對所屬工廠鄰近社區小學，以兒童教育與永續社會為目的而創設的公益事業「士敏學堂」，在台第二所、宜蘭永樂國小的「士敏學堂」，22日正式啟動；台泥指出，希望藉此幫助宜蘭子弟永續發展品德、品學、品質等優勢能力。

永樂國小位於宜蘭縣蘇澳鎮永樂里，四周高山環繞，盛產石灰岩，早期因礦業興盛而形成社區，附近有台泥蘇澳廠以及數十家礦石加工廠。近年來，隨著台灣經濟形態轉變，工礦產業沒落，永樂居民必須外出謀生，導致人口外移嚴重。永樂國小全校學童共38人，低收入戶、新移民子女、單親、隔代教養比例達61％，家長多數以勞動工作或是臨時工來維生，收入不豐，家庭照顧功能不足，屬宜蘭縣偏遠與文化不利學校。

近年來，永樂國小與台泥蘇澳廠緊密結合，共同探索環境永續與社區文化傳承相關議題。台泥指出，台泥協助永樂國小推動永樂泥猴水泥手作課程，也攜手規劃地方耆老、社區居民學童與工廠員工一起參與的「西帽山返校、永樂尋根」戶外教育推廣計畫，雙方共同思考如何將工廠融入社區生活之中，讓產業與社區共同創新價值。

即將展開的台泥暨永樂國小士敏學堂，將注入課後輔導資源，提供永樂學童英語興趣班、電腦班，永樂國小特別在教學中導入可以結合英語教育及電腦的點讀筆，讓同學們回到語言學習的本質，在情境及遊戲中自然的學習英文。

台泥指出，士敏學堂於2012年在台灣首次啟動，陸續協助企業團所屬工廠鄰近社區小學，並於2014年將此成功模式複製到大陸各廠。截至目前為止，全球共有20所台泥士敏學堂合作學校。

(工商 )