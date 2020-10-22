▲澎湖海洋志工陳盡川的遊艇「金合全66號」疑遭縱火，消防人員搶救。（消防局提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖海洋志工陳盡川的遊艇「金合全66號」於16日凌晨疑似遭惡意縱火，檢警積極深入偵辦，連日逮捕拘提兩名陳姓嫌犯，檢方考量有串供之虞，22日向法院聲請羈押獲准。

多年來熱衷投入澎湖海洋生態保育的志工陳盡川，特別關切南方四島海洋國家公園海域，因為理念堅持樹大招風，不時傳出與漁民有嫌隙衝突。

陳盡川所有的「金合全66號」遊艇於4日在馬公案山碼頭造船廠上架維修，16日凌晨2時32分莫名遭起火燃燒，消防局獲報趕往救援，經過半個多小時搶救順利滅火，幸無人傷亡。

消防局火災調查科及警察局鑑識人員現場蒐證勘查，研判疑似遭人刻意縱火燒船，警方隨即成立專案小組積極偵辦，特別針對近期與陳的多起檢舉案件相關人士深入調查釐清。

全案澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮偵辦，連日縱火案露曙光，檢警20日先逮捕陳姓嫌疑人，21日再拘提另一名疑似陳姓共犯。

檢方初步偵訊後，認為2名陳姓嫌犯涉案重大，並恐有串證之虞，22日向法院聲請羈押獲准，全案仍待進一步調查釐清。

(中時 )