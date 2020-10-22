上海一名為趙秋霞（化名）的女子，因發現丈夫將威爾鋼藏匿於保健食品內，每當他說要赴超市買菜時，罐裡的藍色小藥丸便會因此少一片，由於夫妻倆關係長期冷淡，令她十分不滿，一氣之下失手殺了丈夫。

據《瀟湘晨報》報導，年約60的趙秋霞，與丈夫陳軍結婚38年，兩人感情一直都令人稱羨，直至2009年家裡拆遷後，丈夫便開始沉迷於聲色場所，她也因此懷疑他外面另有女人，苦於沒證據，只好隱忍。直至她從鄰居口中得知，丈夫曾經向他炫耀「養了一個女人18年」，還為此花了不少錢買房買首飾，兩人甚至一起至香港等地旅遊。

事實上，聽到鄰居爆料前，她便發現丈夫的電視櫃下，藏有一罐保健食品，裡頭裝的全是「威爾鋼」，為此，她還一一數過裡頭的「顆數」。每當丈夫向她表示要至超市，便會吃掉一顆，而她與陳軍平時沒有很大矛盾，但陳軍經常對她冷暴力、冷不防就罵她，讓她心裡相當難受。

女兒陳美對於父母親的狀態一直都清楚，她表示「父親口袋裡都會留有超市的發票，但手中就是不見買的菜，他的衣服上總留有炒菜濺上的油漬。」母親看在眼裡，一直認為丈夫與其他女人好上，精神一天比一天差，甚至開始服用安眠藥。

去年10月24日凌晨1點許，兩人發生了爭執，丈夫便稱「這輩子都不要和她過夫妻生活」，甚至將她的左手指末大部分都給咬斷，讓她既害怕又恨，便拿起圓桌上的一把羊角鎚頭回到臥室，狠狠擊中丈夫的頭部，還拿起枕頭將他的臉部悶住，女兒發現時，只見陳軍手腳都被綑綁著，渾身上下布滿血跡，頭部封箱帶綁在眼睛下方下巴上方，繞了好幾圈，就這樣斷了氣。

警方到場後鑑定，陳軍屬於顱腦損傷合併機械性窒息死亡，日前，上海市第一中級人民法院一審以趙秋霞犯故意殺人罪，判處入獄13年。

(中時新聞網)