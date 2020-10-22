韓國近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，16日出現首例以來累計至少17例，引發民眾憂心，但當局強調，這些案例與流感疫苗有直接關係的可能性低，不會中斷接種計畫。

韓聯社報導，相關案例遍布全國，包括仁川、全羅南道、全羅北道、慶尚北道、慶尚南道等地區，截至今天中午12時，累計已有17人在接種流感疫苗後數天內死亡。

這些接種死亡案例的疫苗製造商不一，當局表示，尚未發現特定疫苗有明顯問題的跡象，也並非先前因暴露在常溫之下、可能造成效果不佳，或是出現白色顆粒的問題疫苗。

加上死亡案例大多原就患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，當局初步認為，疫苗直接造成死亡的可能性較低。

疾病管理廳長鄭銀敬今天在國會答詢時說明，死亡案例曾接種的疫苗製造商包括5家，批號也都不同，可以排除同批疫苗出問題的可能性；她也強調，疫苗製造過程並無問題，若是產品本身問題，就會馬上中斷接種計畫。

根據疾病管理廳統計，2009年至今施打流感疫苗後死亡案例共25件，但僅有一件確認為接種疫苗引發米勒費雪症候群（Miller Fisher syndrome）導致死亡。

流感疫苗狀況不斷，也讓民眾左右為難，雖然衛生所或各醫療院所接種疫苗的隊伍仍大排長龍，但也有不少人寧願選擇放棄或延期接種，各種關於疫苗安全性、疫苗廠商的詢問電話更是讓相關單位接電話接到手軟。

衛生當局相關人士建議，除卻對疫苗安全性的質疑，民眾施打疫苗前最好先確認自己的身體狀況，並在接種後停留觀察30分鐘以後，之後一天內儘量不要活動、充分休息，減少憾事發生的可能性。

(中央社)