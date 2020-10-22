資深藝人張琪日前接獲一名佯稱是乾妹的電話，電話中，便喊張琪「乾姐」又與她閒話家常，對方更透露自己手機因泡水，需重新加入通訊軟體LINE聯絡。豈料，隔日對方又來電稱急需用錢，請張到陽信銀行北投分局匯款15萬台幣至合作金庫銀行，沒想到匯款後，對方又不斷撥打電話，直到行員告知該帳戶已遭設警示、發現異狀，立即連繫銀行，將該匯款項止付，才終止這場詐財案件。

張琪表示，佯稱乾妹妹的女子，電話中與她閒話家常，才誤認是自己的乾妹。(照片/北投分局 提供)

事發後回想，張琪表示，整個詐騙過程中，這位自稱乾妹的女子，一直撥打閒話家常、關心我，讓我無法正常思考，才誤認為自己的乾妹妹。對方隔天又急忙來電借錢，當時覺得怪怪的，所幸合作金庫銀行台中沙鹿發行察覺，將帳戶列為警示帳戶，並立即通知陽信銀行北投分行辦理止付，才沒有讓這場詐騙案成功得手。

北投分局警方表示，藝人張琪雖未被詐騙成功，仍前往北投分局長安派出所報案，警員廖崇亨指出，該帳戶在張琪匯款前，已遭列警示帳戶，並有詐騙通報紀錄。張琪則以親身經歷，呼籲社會大眾，若接到可疑電話要求匯錢，千萬不可立刻答應，應多加思考、多查證，及撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，別讓詐騙集團有機可趁。

(中時新聞網)