桃竹苗水稻停灌補償只有北埔和峨眉兩鄉被排除，已引發稻農抱怨，農委會日前公布柑橘比照水稻每公頃補償14萬元，兩鄉廣大橘農也是領不到，峨眉鄉農會總幹事陳冠義指出，政府以「水庫用水」做為補償標準，缺乏一致性，已讓農民氣炸！

立委林思銘表示，農委會將北埔峨眉排除在停灌補償區域之外，造成農民既無水灌溉又無補助的情形，對農民損失極大且不公平，23日將邀集農田水利署、水公司等單位在北埔農會開會研商解決之道。

北埔農會總幹事莊烘岡說，北埔和峨眉農業用水主要取自大坪溪，水公司並在北埔冷泉上方設有兩個取水口，引進簡易自來水廠提供民生用水，農委會未將兩鄉列入停灌補償範圍，主要是認定大坪溪「非水庫用水」。

陳冠義指按農委會公告，有利用水庫水源灌溉的農地可獲停灌補償，河川用水灌溉的稻田並沒有在公告停灌範圍，大坪溪是苗栗中港溪的上游，中港溪有停灌補償，頭前溪也非水庫用水，也有停灌補償，這不是很矛盾嗎？

陳冠義說，水公司在取水口截斷大坪溪水，也影響北埔峨眉的農業用水，兩鄉水稻面積不多只有56公頃，農民都抱怨不能申請補償，更嚴重的是，農委會21日公告柑橘等作物的停灌補償標準，DM做的很精美，農民同樣是「看得到吃不到」！

北埔和峨眉是新竹縣柑橘主要產地，北埔柑橘面積有93公頃，峨眉更多達714公頃，柑橘停灌補償是比照水稻，每公頃14萬元，但兩鄉橘農同樣無法申請補償，陳冠義形容很多橘農猶如「壓力鍋」般氣炸！

縣府農業處長范萬釗指出，經洽詢水利署苗栗管理處頭份工作站，得知北埔峨眉灌溉水源非水庫給水，故不列入補償，縣府已將此問題函文給農委會，希望擴大納入停灌補償範圍，但還未接獲公文回覆。

(中時 )