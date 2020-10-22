台中市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤等，22日為近40萬名學生請命。邱素貞指出，行政院規劃於111年3月前協助全國各國中小裝設冷氣，目前台中市仍有近7成，約萬間教室未裝設冷氣；希教育局優先籌編學校電力改善規劃配合款，提高裝設比例。

台中市議會22日進行教育文化委員會業務質詢，民進黨市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人關心台中市中小學教室裝設冷氣進度。

邱素貞表示，夏季超高溫，若沒冷氣讓人受不了，行政院長蘇貞昌在今年7月時宣布，未來全台中小學全面安裝冷氣，並且預計在2年內裝設完成。

邱素貞指出，台中市推動中小學全面裝冷氣約需15.5億元經費。教育局在107年度籌湊經費5000萬元、108年度追加經費5000萬元，109年度編列經費1億元，補助學校進行電力改善或裝設冷氣，今年也僅編1億元，根本杯水車薪，緩不濟急。

邱素貞、陳淑華、蕭隆澤指出，「不能政策都膨風說自己的，做不到都推給中央」，盧市長任內4年計畫賣地高達750億元，還不包括第13、14、15期重劃抵費地，她要求優先籌編學校電力改善規劃配合款，提高裝設比例。

教育局長楊振昇指出，已完成電力改善的學校，將優先裝置冷氣。

(中時 )