九九重陽節前夕，豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，將院外公務停車平台擺設多項闖關小遊戲，牆上玻璃也貼滿許多懷舊風照片，設計一系列古早風，讓坐在輪椅上的阿公阿嬤重溫年輕時回憶。

豐原醫院附設護理之家護理長林汝虹表示，歷年重陽節會舉辦懷舊風，讓長者重溫過往年輕時回憶，像是撥放老歌、老電影等，今年特別邀請仁德醫專實習學生設計古早童玩柑仔店，讓阿公阿嬤闖關動動手。

坐在輪椅上的阿公們，雖然行動上比較不方便，但是玩起套彈珠汽水、棒棒糖可是非常認真，一次又一次的嘗試套中想要的禮物，臉上的表情像極了孩子；另一邊的阿嬤則是認真投擲沙包，擊中想要的數字。

甚至是認真拿竹槍射擊紅中、丟彈珠到最高分等等，五項關卡闖關玩還能換到禮儀業者特別準備的平安壽桃，體驗每年護理之家精心準備的活動，讓自己在晚年生活也能活得精采。

豐原醫院附設護理之家護理長林汝虹表示，這一系列遊戲除了讓長者能重溫年輕時回憶，在遊戲的過程中還能藉機訓練長者的手眼協調、社交等，讓他們輕鬆在遊戲中保養自己的身體。

豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，住民阿公體驗挑戰彈珠台。（王文吉攝）

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