今年夏季全台氣候好、沒有颱風來襲，讓香蕉大豐收，再加上疫情影響、農產品外銷受阻，使得香蕉出現量多價跌情況，為幫助蕉農減少損失，國立勤益科技大學響應台灣科技大學發起的香蕉認購活動，特別認購2000台斤香蕉，除分送給校內師生，也贈送鄰近學校，呼籲大家以實際行動力挺本土農業。

勤益科技大學校友總會理事長張梓祥表示，這次的活動共串聯包括勤益科大、台灣科大、實踐大學及聯合大學、中華科技大學、亞東技術大學、東南科技大學7所學校的校友會，總計認購1萬1000公斤香蕉，將分送給師生們品嘗。

勤益科大校長陳文淵特別感謝校友總會以行動支持蕉農，他說，香蕉富含鉀離子、維他命B群，營養豐富，大家多吃香蕉、也幫助農民；這次認購的香蕉除分送校內師生，也贈送給頭汴國小、台灣愛全人關懷協會等團體。

為表達對農民的支持，活動中特別設置影片加油區，呼籲學校師生對農民或台灣農業說句加油、感謝的話，藉此讓愛心流傳。勤益科大學生會長羅文凱說，今年台灣受疫情衝擊，環境嚴峻，提醒大家能多多發揮善意，讓校園充滿好交情。

(中時 )