一名小學4年級女童，在學校突然情緒不穩，不想上課也不想回家，輔導老師耐心誘導，她終於畫了一張全家福，還在爸爸頭上打個大大的叉，吐露悲慘真相，揭發爸爸經常壓在她身上，還會摸她尿尿的地方。士林地院審理，認定獸父1年內犯下86次對未滿14歲女子強制猥褻罪，共判刑8年。可上訴。

判決指出，女童全家擠1間大套房，平時女童睡地上，父母、哥哥和女友各睡1張床。2018年10月中，女童到校後拒絕進班上課，但也不想回家，情緒激動。輔導老師詢問女童發生什麼事，女童表示怕說出來會被爸爸處罰，也怕媽媽被連累挨打。

老師安撫女童「妳沒有錯」，女童卸下心防畫了張全家福，將父親打了一個大叉叉，這才說出爸爸會正面壓在她身上，還把手伸進她褲子裡「摸尿尿的地方」。

獸父辯稱是因為女兒不上課，他揚言「再不讀書，回來會修理妳」，但士林地院合議庭綜合相關證人證詞，以及被害女童罹患創傷及壓力症候群相關障礙症，認定獸父辯詞不可採。法官痛批獸父只為滿足一己性慾，泯滅人性、顛倒倫常，重創女兒身心，犯後還拒絕認罪；根據女童指述，認定獸父對未滿14歲女子犯下86個強制猥褻罪，每次判刑3年4月，應執行刑8年；可上訴。

(中時新聞網)