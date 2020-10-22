國民黨主席江啟臣日前在質詢時踢爆行政院食安會報未依法定期舉行，甚至超過一年以上沒有召開，尤其針對瘦肉精美豬進口議題，攸關國人食安，也未召開。對此，監察院秘書長朱富美今於立法院司法及法制委員會備詢時向立委表示，該案於昨日已啟動函查，後續將依相關程序辦理。

立院司法法制委員會今審查監察院110年度預算。國民黨立委吳怡玎提案指出，食安會報逾1年未召開，官員涉有「違法」或「失職」情事，均未見監委戮力查察以釋民眾疑慮，因此針對監院編列的7億5787萬餘元「一般行政」費，提案凍結10％，待監院提出專案報告後，始可動支。

朱富美對此回應，監察院的調查案分為主動調查與人民陳情，監委依憲法規定獨立行使職權，對於監察委員何時會發動調查案，她無從置喙，但若接獲人民陳情，都會按照「監察院收受人民書狀及處理辦法」所定流程辦理。

針對食安會報一年以上未召開，朱富美說，由於19日在立院司法法制委員會中，已經有立委提及此意見，監察院收受人民書狀及處理辦法第3條有明訂，各機關團體送請監察院查辦的案件都準用相關規範，因此已經將其視為人民陳情辦理。並已在昨天發函給相關機關進行函查、搜集資料作業。

(中時 )