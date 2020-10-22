部分企業徵才時，會特別要求「有經驗者佳」；也有些公司不介意，甚至偏好無經驗者。一名網友自曝，她雖然日文不錯，除此之外沒什麼工作經驗，沒想到意外錄取某科技公司職缺，不禁上網發問，希望了解箇中原因。

原PO表示，她日文系畢業、在服務業工作兩年，因想轉換跑道，便抱著姑且一試的心情投遞履歷，原本以為相關科系畢業者較吃香，結果竟錄取了業務助理一職，還給她比預期多2000元薪水。

據老闆表示，會錄取原PO是因為人資面試時，覺得她「會把工作當一回事」，不僅同事們樂於指導，連老闆也傾囊相授，教她這行業的相關知識。

具有社會經驗的網友點出，有時候公司更看重求職者態度而非背景，「業務類工作本來就不是看你大學學什麼，需要某些人格特質」、「業務相關職缺，是看你給人的感覺，產業面公司可以慢慢教」。

還有人分享，「跟我認識的一個學姐很像，她經常換工作，很神奇的都沒經驗，但都會錄取…問她怎麼辦到的？她說全憑兩個字：誠懇」。

(中時新聞網)