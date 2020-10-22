由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」，22日上午在高雄展覽館開幕，由高雄市長陳其邁、經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉、外貿協會董事長黃志芳共同揭開序幕。

高雄市長陳其邁表示，高雄國際食品展舉辦第14週年，此次邀集高雄市22間優質水產廠商，包括永安區漁會、梓官區漁會、宏裕行、魚之達人、順億超低溫、得意中華、鮪軒、建榮、天時福、万嘉棠、凱亞、晉欣、飛洋、盛洋、安心漁、好廚家、利安鑫、安得利、互得惠、順億實業、魚社長、安永生技等，設立66格攤位的「高雄海味專區」，要讓觀展業者及民眾能一次購買到高雄最優質的水產品。

高雄海洋局表示，今年的「高雄海味專區」，每日安排熱鬧的舞台活動，有明星料理秀、海味名廚料理秀、營養師防疫食堂、海味舌尖挑戰及海味饕秀拍賣會，首日由高雄翰品酒店搭配鮪軒公司提供的超低溫鮪魚，進行生食等級的鮪魚腹排料理，以及老廣精緻港點的米其林主廚，搭配天時福，進行港式海鱸香蕉卷示範，色香味俱全吸引百人排隊試吃。

海洋局說，10月24日將由料理型男梁赫群，到場親自料理示範，以及超人氣營養師「杯蓋」示範防疫料理。

海洋局指出，「高雄海味專區」為了吸客，還提供3大澎湃好禮大放送，總價值超過22萬元的海味好禮1,000份，天天買就送，首日開展，就吸引上萬民眾共襄盛舉。

(工商 )