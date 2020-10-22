全球百貨密度最高的信義商圈22日起包括新光三越、微風兩大集團一口氣就有7家百貨周年慶同步開跑！一早數千家廠商更在開門前集氣催買氣，新光三越副董事長、總經理吳昕陽一如以往親自帶隊到各個櫃位站台同喊加油，讓廠商櫃哥櫃姐們士氣嗨到最高點。

吳昕陽指出，台北南西店等六店首波周年慶截至目前為止達成率99％，預期會與去年持平，主要還是連假期間天氣太好，大家都出遊所致，來客數與提袋率相對有預期落差，而第二波信義新天地等全台八店開打，目前信義店預購均呈兩位數成長，加上天公作美氣候轉涼，期待整體第四季銷售景氣盡力維持與去年同期水準，至於明年景氣，他強調，透過改裝等努力，明年基礎會回到2019年水準（年營業額807億元）。

今年百貨業受疫情衝擊，上半年受影響最深，下半年在台灣防疫得當儼如疫情沙漠中「綠洲」，整體商業活動運作如常，甚至因各家百貨防疫SOP做到滴水不漏，而讓百貨產業自6月起逐步回復成長軌道，7、8月更因全球邊境管制無法出國，暑假出國消費全留在島內，全台百貨業更是連兩個月業績較去年同期成長9-10％，吳昕陽說，面對進入冬季疫情可能加遽，新光三越防疫有一定SOP，亦持續進行兩周一次防疫會報，必要時會回復到疫情期間的每周1-2次，即使跨年相關活動也都是戶外型態，受影響不大。

(工商 )