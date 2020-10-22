推出多部戲劇作品的Darren邱凱偉，從公視【我的婆婆怎麼那麼可愛】中的餅舖大哥到三立新台灣好戲【羅雀高飛】的中藥行少爺。在充滿挑戰的2020年，對於Darren來說亦是豐收之年，出道近16年的Darren，在近期更可說是事業家庭兩得意，結婚將近五年的他，終於在今年晉升人生新階段，成功解鎖新身分成為爸爸了！對於懷寶寶一事，夫妻倆從新婚時期的順其自然到後期試遍所有方法，不管是科學或民俗方式，夫妻倆也都嘗試過，兩人認真努力了好長一段時間．每次最期待的當然是所謂「放榜」時刻，但卻一次一次的沒有好消息而有些沮喪！

在友人的推薦下，夫妻倆到「送子鳥」進行「三代試管普拉斯 (IVF 3 plus)」療程，「送子鳥」給渴望生兒育女的徬徨父母感到很安心，療程的規劃也是相當專業仔細，也讓夫妻倆感受到生殖醫學真的是一門不簡單的學問，最讓夫妻倆感到信任的是，在進入療程後醫生會針對每個準媽媽不同的身體狀況做即時監控，並遵循確切的科學數據幫忙掌控每一個環節，讓原本內心很不安的ViVi得到很大的信心！在醫生及團隊的細心把關和監控下順利讓寶寶乖乖成長，如今已懷孕五個多月，夫妻倆也很感謝專業團隊的幫忙。

Darren邱凱偉與老婆VIVI一家三口合照。（圖／杰威爾音樂提供）

而這次好消息地傳來，Darren知道老婆懷孕的時候人恰巧正已在外地拍戲，分隔兩地的他們，老婆都是透過電話與視訊來跟Darren分享關於懷孕的一切。Darren於【羅雀高飛】一殺青完立刻飛往馬來西亞緊接新片拍攝，戲約不斷的他表示非常期待孩子的到來，期待自己當爸爸的新身分，也很謝謝老婆在懷孕期間的辛苦，表示會更努力工作賺奶粉錢。

(中時新聞網)