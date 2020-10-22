台北市交通裁決所今天公布未滿18歲無照駕駛機車件數，今年度總計3372件，其中1人累犯無照駕駛被逮38次，且未在期限內繳罰單，估算須繳34萬2000元罰鍰。

裁決所公布未滿18歲無照駕駛機車前5大名單，第一名無照騎車被逮38次，其次分別為37、36、34及33次。裁決所表示，未滿18歲無照駕駛，除當事人須受罰鍰處分，監護人及法定代理人也須上3小時道安講習課程。

裁決所指出，經查這名無照騎車被逮38次的違規人，並未在期限內繳交6000元罰單，每張罰單過期最高罰9000元，估算須繳34萬2000元罰鍰，並參加114小時道安講習課程。

裁決所表示，經調查發現，這名無照駕駛機車38次的違規人到處借車騎，後透過歸戶才發現違規是同一人；後續將該案資料透過台北市政府社會安全網，由社會局及警察局進行後續個案處理及協助關懷。

裁決所長蘇福智指出，裁決所曾處理一名無照駕駛被逮11次的未成年者，違規人今年10月20日在母親陪同下結清6萬6000元罰款，該案母親稱因小孩半工半讀，須以機車代步，才會無照駕駛。

蘇福智表示，交通部目前正研議是否將機車考照年齡下修至16歲，另針對重複違規者，也將研議是否進行吊扣車輛等相關處置。（編輯：張銘坤）1091022

(中央社)