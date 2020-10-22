澎湖縣政府與澎湖區漁會跨海前進金門，24日-25日在環島北路金城鎮〈漁多多海鮮專賣店〉前廣場空地，舉辦澎湖優鮮水產品金門展銷會，現場提供美食料理免費試吃，與當地鄉親分享來自大海的好口味。

這項跨海展銷會將於24日上午10點開跑，澎湖縣政府農漁局漁業輔導科長陳銓汶及澎湖區漁會理事長吳良添帶領「澎湖優鮮」認證養殖戶抵金門，一起推銷舌尖上的澎湖，好滋味無法擋的美食。

澎湖縣政府長期致力於「澎湖優鮮」品牌的建立，以產銷履歷的模式來輔導養殖業者提升養殖專業條件與品質，必須定期通過各項嚴格檢驗，才能獲得合格認證，確保消費大眾的食用健康與安全。

養殖業界分析「澎湖魚」好吃的主因有3：一、澎湖的海水鹽度比較高，所以魚長得比較慢，因此肉質會比較好吃。二、澎湖的養殖魚都是吃小魚長大的，而台灣屏東或高雄餵養食材是人工飼料加小魚搭配，因此澎湖養殖出來的魚吃起特別像野生魚。三、澎湖的魚是生長在海中央的箱網養殖，沒有一般陸上魚塭養殖的不好沙質口感。

另外，澎湖養殖魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，因此營養源也特別豐富。

澎湖縣政府農漁局局長陳晶卉表示，希望透過跨海行銷活動，提升「澎湖優鮮」的市場知名度及購買率，也期待與金門鄉親一起分享健康、美味的澎湖海鮮。

「舌尖上的澎湖」優鮮水產，好滋味無法擋的美食。（李金生攝）

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