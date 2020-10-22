台北市擬規劃，只要單周確診人數突破15人，或是出現1名感染源不明本土病例，跨年晚會的舉辦就會生變。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入對本土不會有大問題，除非有不明感染源的本土病例，才需要集會管制。

台北市觀傳局指出，只要台北市出現1例不明感染源本土個案，就會取消從前期活動，跨年晚會也將改為線上直播。若台北市單周確診人數達15人，或是中央下令不得舉辦大型活動，前期實體活動就會取消，跨年晚則視疫情狀況，改為線上轉播或取消。

莊人祥表示，若15人包含境外移入，那就有點料想不到，因為境外移入個案若有良好的檢疫、做好隔離，對本土的疫情就不會有大問題，除非有不明感染源本土病例發生，才會需要集會管制。

至於台北市所指的單周15人的算法，莊人祥表示，有些人可能住在台北市，但人不在台北市，可能在其他縣市入住防疫旅館，不一定對台北市有影響。

(中時 )