據兒福聯盟今天公布的「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，發現有36.3％的兒少曾被網路霸凌，進一步詢問後，發現受到網路霸凌攻擊後，最多兒少是感到沮喪、憂慮與緊張、睡不著等，但也有1成的被霸凌兒少曾有自傷或輕生念頭。

教育部今年修正「校園霸凌防制準則」，將網路霸凌及電子通訊的霸凌型態入法，據兒盟調查指出，2020年中有47％的兒少曾經網路霸凌別人、相較2016年的22.2％上升逾2倍，而最常使用的網路霸凌方式則為「留言或傳批評訊息給現實認識的人」、「在手遊攻擊或辱罵對手」及「截圖貼文或照片傳到群組一起嘲笑」，最常使用的霸凌用詞則為「三字經」、「超渣(婊)」及「爛人／破麻」。

調查發現，有36.3％的兒少曾被網路霸凌，兒少被霸凌的平台主要在手機遊戲、FABEBOOK MESSENGER及Instagram，最常遇到狀況為「玩手遊或線上遊戲時遭到攻擊笑或欺負」、「私人資訊未經過同意被別人公開分享」及「收過具有惡意敵意攻擊性的私訊」。

此外，也有78.4％的兒少曾遇過網路排擠的問題，狀況主要為「訊息被已讀不回」、「被解除好友關係」、「創立群組故意沒有加入自己」等，而曾發生較多網路排擠的兒少涉入網路霸凌事件比率顯著較高，兒盟執行長白麗芳認為，這些發生在網路的人際問題，有可能是網路霸凌的前奏。

教育部學特司司長鄭乃文表示，教育部今年把霸凌準則中新增「網路霸凌」樣態，估計未來此類通報件數會增加，但也宣誓教育部對霸凌防制的重視。

該調查為今年針對國中7、8、9年級及高中職1至3年級，共回收1589份有效樣子，在95％信心水準下，誤差不超過正負2.46個百分點。

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