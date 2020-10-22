刑事局偵查第二大隊今年初接獲情資，指出有集團成員專門從事保險詐欺犯罪，警方立即調閱重大車輛保險及出險、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行大數據分析，進而掌握經營中古車行的王姓男子、汽車維修及許姓車輛租賃業者等人涉有重嫌，報請高雄地檢署檢察官高志程指揮偵辦。

警方調查，王嫌等人以低價收購曾發生重大事故的進口或名貴車輛，再以其經營的車行名義，偽造汽車買賣契約書，故意製造該車輛以高價出售給人頭車主假象，導致產險公司誤高估該車價值，而承保高額汽車車體險及竊盜損失險。

警方查扣BMW及賓士共5輛、現金276萬1000元、汽車保險合約書、人頭車主證件、存簿、印章、汽車行照、犯案用行動電話等證物。(林郁平攝)

待保險契約成立後，王嫌安排該集團內專職撞車手於深夜駕車高速撞擊路邊車輛，致使車輛全毀，事後再找人頭頂替。警方查出，去年底一名女子駕駛BMW大7於墾丁撞保時捷等5車即是該集團所為；或將車輛停放於偏僻鄉間產業道路，再由專職竊車手直接持鑰將車駛離，故意製造遭竊假象，最後再持報案紀錄向產險公司申請高額理賠，去年高雄一起千萬元賓利車遭竊，就是手法之一。

警方蒐證完成後，今年10月20日集結上百名警力，兵分多路對王嫌首犯罪集團執行同步拘提、搜索，逮捕王嫌、許嫌等22人，查扣BMW及賓士共5輛、現金276萬1000元、汽車保險合約書、人頭車主證件、存簿、印章、汽車行照、犯案用行動電話等相關證物，初估詐保金額逾4000萬元，全案訊後，依詐欺及組織等罪嫌移送法辦，王嫌等6嫌遭法院裁定羈押。

(中時 )