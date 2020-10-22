頭份國小中正路側缺乏安全人行通道，嚴重妨礙學童上下學安全。（謝明俊攝）

頭份市內顯會路等舊有市區道路將全面改善整修。（謝明俊攝）

頭份市公所針對市內多處道路，向內政部營建署爭取高達9千萬元經費，投入改善工程，其中最重要的包括頭份國小等4所國中小周邊學童安全通道，因目前缺乏安全良善的通行步道，供學生們上下課步行，市長羅雪珠將盡速發包施工，讓學童擁有安全的上下課通道。

頭份市公所根據市內道路狀況需要改善重建部分，向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫補助修建，包括了頭份國小等4校周邊學童安全通道，顯會路等市區老舊道路改善，以及昊天宮廟埕及徒步空間改善等，結果獲得營建署通過核撥9千萬元經費進行修建。

其中，頭份市頭份、六合、僑善國小及文英國中等校通學步道，改善工程總經費為3千萬元，主要是改善這四校周邊人行步道空間，六合及頭份國小是屬既有人行道更新改善，以及新設人行道，校方將圍牆退縮讓出空間來設立新的人行道，讓學童及行人通行更加安全。

頭份市長羅雪珠表示，以頭份國小為例，校門緊鄰中正路，至郵局間因路幅不夠，因而有長達數10公尺路段並未設置人行道，目前僅以彈性警示棒隔出少許步行空間，導致學童只能從路側水溝蓋板上方或路側通行，加上有時路肩有車輛停放，更嚴重妨礙學童們上下課安全，因此，有必要增設新人行道空間，讓學童行得安全。

另外，市內中正路、顯會路、信東路、興隆路等重要幹道，長年使用下來路面下陷、坑洞及人孔蓋密集問題，讓來往市民抱怨有安全疑，為了帶給市民平坦好行的路面，本工程將以4條重要幹道為主軸，串接銜接周邊中華路、仁愛路、信義路及和平路等共8條道路，形成舊市區區域路網，改善範圍共有5公里長，將藉由更新鋪面、人孔蓋下地減量等改善路面品質。

另外，頭份市上興里昊天宮是清朝同治9年所創建，是當地信仰中心，廟前廣場及周邊道路年久失修，營建署核撥2千3百萬元整修，將人行空間與車道分流，並增設休憩設備，以符當地民眾使用。

(中時 )