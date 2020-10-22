警局灌漿補強，屋內竟漏進混凝土，辦公刑警急逃：差點變雕像

台南市警3分局廳舍正在耐震補強施工，22日上午10時許工人在偵查隊辦公室的窗台灌漿時，一時疏忽，大量混凝土漏進偵查隊辦公室，辦公刑警驚覺「土石流」襲來，起身急逃，直呼「差點變雕像」。

台南市多處警用廳舍老舊，今年同時展開耐震補強作業，其中警3分局6月底施工，預計年底完工，工期長達半年，警分局仍決定所有警員原地辦公。

台南市警三分局辦公廳舍突然漏進大量泥漿，員警抱怨不知如何工作。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警三分局偵查隊窗台漏進泥漿，員警竄逃驚呼「差點變雕像」。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

施工期間，辦公員警每天都在機具發動的吵雜環境下工作，心情奇差，日前一度引起警員與工人相互口角，22日上午10時許，偵查隊辦公室內有數名刑警正在處理公文，辦公室外另有工人在窗台灌漿工程。

工人未發現窗台內的混凝土已滿，未停止灌漿，大量混凝土像土石流一樣流進辦公室地板，數名刑警驚覺，趕緊離座竄逃，心有餘悸的說「差點變雕像」。

「幸好跑得快，不然我已經是兵馬俑了」有警員不滿情緒爆表，私下抱怨，「每天灰塵吃到飽，還要承受高分貝噪音，現在還有土石流，到底是誰決定原地辦公的？」

台南市警3分局行政組表示，22日漏進土漿時正有6名職員辦公，中午已清理完畢，無財損，耐震補強工程是為了改善警局環境，完工後會有更安全與完善的辦公空間，提供職員使用。

(中時 )