天氣轉涼，萬里蟹進入盛產期！國光客運今（22）日表示，秋季盛事2020新北萬里蟹系列活動24日在野柳漁港登場，除了台味十足的總舖師辦桌，還有出海捕蟹體驗、海上獨木舟教室、漁夫假日市集、巡迴啤酒吧、DIY手作坊等精彩活動。

國光客運說，主辦單位預期將有大量人潮，漁港地帶路幅狹小再加上周邊停車位有限，呼籲民眾踴躍大眾交通工具前往。往返台北金山的國光客運1815線，約70分鐘即可從台北車站抵達野柳，下車後步行約7分鐘即可抵達活動現場，也可以搭乘免費巡迴接駁車。

國光客運表示，每年隨東北季風南下越冬產卵的海蟹，多聚集於富貴角外海西北漁場，結合三種在地產量最大宗的花蟹、三點蟹及石蟳的「萬里蟹」，主打產地新鮮直送，已經成為台灣秋蟹的代名詞，野柳漁港與龜吼漁港則是饕客品蟹勝地。

國光客運提到，從野柳前往龜吼必經海線道路的維納斯海岸，曾經被票選為全台十大海岸美景第一名，腳踩與野柳地質公園同樣的黃色堆積沙岩，又可以遠眺基隆嶼、外木山以及翡翠灣等美麗海景，今年沿途精心布置99隻小萬里蟹裝置藝術，逗趣可愛造型，預料將成為拍照打卡熱門據點。

國光客運1815台北金山線，班次密集，從台北車站經市府轉運站出發，只要不到一個半小時即可抵達金山。國光客運金山站長蔡耀堂指出，1815線終點站金山老街名聲太響亮，讓乘客印象中誤以為只有金山鴨肉，距離金山十分鐘車程前的野柳站，前往野柳漁港或野柳地質公園都十分方便，要吃萬里蟹並不需要自己開車。

蔡耀堂說，野柳站下車後，步行600公尺即可到達野柳漁港，假日也有免費巡迴接駁車至龜吼漁港。蔡耀堂建議，吃完萬里蟹大餐後一定要到維納斯海岸散步，欣賞絕美海景的同時更有助消化。

(工商 )