中租-KY前三季稅後盈餘123.8億 年增8％ 15:402020/10/22 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）今（22）日公告，前9月合併稅後純益為新台幣123.8億元，年增8％，累計每股稅後純益（EPS）為8.96元，其中台灣地區累計獲利成長21％，中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長10％及20％。 中租-KY表示，若與第二季相較，第三季合併獲利季增13％，主要係下半年起業務動能增溫，合併營收季增7％，且整體成本費用率控制合宜。 (工商 ) #中租-KY #累計獲利 #季增 #率控制 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉首度全年獲利有望 股價暴漲400％ 14:442020/10/22 財經 十三行博物館 瀏覽率增60％ 04:102020/10/22 地方新聞 《其他電子》致茂Q3營收季增近19％ 前3季年增20.39％ 13:232020/10/22 財經 陸前3季工業增加值累計增速負轉正 年增1.2％ 11:102020/10/22 財經 《鋼鐵股》豐興Q3旺 前3季每股賺3.29元 12:152020/10/22 財經 《電子零件》運動器材動起來 聯德控股-KY今年EPS拚逾8元 12:152020/10/22 財經 百億元公司債 年省5千萬利息 04:102020/10/22 金融．稅務 《半導體》新產能挹注 長科＊Q4業績迎高峰 14:482020/10/22 財經 《半導體》Q4淡季不淡 雍智站回300元 10:162020/10/22 財經 《電子零件》訂單增＋新品出貨 騰輝-KY Q4營運向上 10:332020/10/22 財經 財經熱門新聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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