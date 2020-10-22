中租-KY（5871）今（22）日公告，前9月合併稅後純益為新台幣123.8億元，年增8％，累計每股稅後純益（EPS）為8.96元，其中台灣地區累計獲利成長21％，中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長10％及20％。

中租-KY表示，若與第二季相較，第三季合併獲利季增13％，主要係下半年起業務動能增溫，合併營收季增7％，且整體成本費用率控制合宜。

(工商 )