中華企業射箭聯賽二年「箭尊爭霸戰」即將在24日登場，志在衛冕箭林之后的台南隊彭家楙，將接受協會青年隊菜鳥兵邱意晴挑戰，話題性十足。至於箭林之王榮銜，則將由台南射箭隊洪晟皓和台中銀行隊高浩文競逐。

經過例行賽10輪激烈競技和精采刺激的挑戰賽後，24日中午13時起將在國立體育大學射箭場，由在企業射箭聯賽二年女單、男單、混雙、女團和男團各項，上半季和下半季表現最佳團隊派將捉對廝殺，爭奪各項目「箭尊」。

打頭陣的箭林之后之爭，將由尋求衛冕的台南射箭隊彭家楙，接下企業射箭聯賽新兵協會青年隊邱意晴戰帖。

彭家楙在企箭元年、二年分別寫下開季七連勝和六連勝，也是2019荷蘭世錦賽女團金牌成員，17歲的邱意晴先後打敗世錦賽雙金后雷千瑩、世界年終決賽銀牌譚雅婷、箭林之后彭家楙，三度出賽個人賽都贏，勝率百分百也不遑多讓。

兩人例行賽交手過一次，拼至5：5平手，加射又同為9分，量測距靶心距離後才由邱意晴以6：5險勝，此番再度短兵相接，到底會上演薑是老的辣？抑或長江後浪推前浪的戲碼？大夥且拭目以待。

箭林之王和黃金混雙今年確定易主，去年和彭家楙聯手射下黃金混雙的台南射箭隊洪晟皓，今年將在箭林之王之爭對決台中銀行高浩文，雙方例行賽三度交鋒，洪晟皓三戰全勝（6：0、6：4、7：3）佔上風。

元年箭林之王寒舍集團魏均珩將則和林佳恩聯手，和台中銀行崔建／譚雅婷競逐企箭二年黃金混雙榮銜，寒舍集團和台中銀行今年兩度對壘，混雙打成1：1平手，且比數都是5：4，鹿死誰手尚在未定之天。

去年包辦男、女天團兩項大獎的凱撒飯店隊，將由雷千瑩／林芝渝／呂岱凌捍衛女子天團榮銜，對手是例行賽冠軍協會青年隊陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉，例行賽雙方兩度交鋒，是由協會青年隊以2：0（5：4、6：0）獲勝。

男子天團確定易主，今年將由協會青年隊許家豪／羅恩／陳致廷，和新竹愛山林鄧宇成／林子翔／韓勻謙大車拼，雙方曾交手兩次戰成1：1，上半季新竹愛山林隊6：2獲勝，下半季協會青年隊5：4反將一軍。

各項目「箭尊」產生後，25日將續在原地場展開五戰三勝制的「至尊盟主賽」G1，由例行賽冠軍協會青年隊，接受季後挑戰賽冠軍寒舍集團挑戰，決定今年至尊盟主寶座誰屬，G2至G5日期為11月14日、15日、21日和22日。

(中時 )