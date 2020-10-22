電信五雄全數到齊，亞太電信今日宣布5G開台，由於資費比照三雄，開出1399吃到飽的高門檻，甚至比台灣大哥大貴，引發市場譁然。亞太電信總經理黃南仁今日表示，資費還有調整空間，不排除推出「第二波」資費，為既有用戶可能流失先滅火。

亞太電5G是與遠傳共頻共網，對於資費對齊遠傳，是否已感受到遠傳壓力，甚至須要得到遠傳同意，黃南仁斬釘截鐵表示「沒有」，僅說與共頻共網後，亞太用戶可使用的網路品質大幅提高，首年拚轉換率10％～12％，不怕1399元吃到飽賣不動。

亞太電信5G今日開台，揭櫫全新企業識別「5G智慧生活 無限可能」，象徵Gt智慧生活注入5G力量後，品質、服務與應用全方位升級，未來5G服務透過3.5GHz 共頻共網，極速理論值上看1Gbps，另外28GHz率先開台，提供5G「Gt飆速」消費者毫米波服務，全民免換5G手機，即可於全台28家亞太電信和萊爾富門市搶先體驗。

最受用戶注目的資費方案，亞太電信比照三雄，最低599、最高2699，分為7級。其中吃到飽的門檻為1399元，享網外市話合計220元，雖比遠傳網外、市話各110分鐘來得彈性，但比台灣大網外220分鐘、市話110分鐘貴，因而讓各界跌破眼鏡。

亞太電信今日記者會除邀請各界貴賓、5G生態圈夥伴見證歷史性一刻，更直接將消費端和企業端5G應用帶到現場展演。如上周末於台北三創舉辦「Gt TV首場5G直播多視角線上及線下演唱會」，現場門票熱銷一空外，線上觀影人氣大爆棚，Gt TV網路流量較平日暴增2.5倍，大獲好評。

亞太電信強調，秉持智慧生活的精神，全力衝刺5G市場，運用多年在IoT、ICT累積豐厚的經驗及創新技術，攜手更多合作夥伴，拓展5G生態圈，未來將結合鴻海科技集團的研發及豐厚製造實力與資源，以全新科技視野展望未來，齊心開創5G新局。

(中時 )