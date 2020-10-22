2020年是充滿挑戰的一年，也顛覆消費者對於生活型態的觀念，宏碁(2353)全球線上發表會昨晚由董事長暨執行長陳俊聖帶領，透過最新科技、技術及創新產品，從居家生活的延伸、時尚頂級的電腦產品及周邊、到電競領域完整生態圈的玩家體驗。陳俊聖今天在汐止總部再舉行台灣地區記者會，現場立即啟動宏碁智新全新品牌「acerpure」的淨化、循環雙效合一的acerpure cool二合一空氣循環清淨機，讓媒體體驗。「acerpure」未來將定位在淨化防疫的生活風格！

陳俊聖表示:就像台灣不能只有台積電，宏碁也不能只有PC，所以宏碁除了在本業努力外，再向外擴展到生活領域，例如能量飲、空氣清淨機等，可能讓外界以為宏碁「不務本業」，但只要可以跨得過去，這就是轉型的必要之惡！

陳俊聖今天特別展示宏碁與Porsche Design合作的新品，結合宏碁在技術創新及全球資通訊領域的經驗與Porsche Design功能設計理念及工程思維，兩間頂尖公司皆致力提供獨特且先進的產品研發，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。

全新Porsche Design Acer Book RS最高搭載第11代Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce MX350顯示晶片，全金屬機殼打造，同時保有1.2公斤的極致輕便。此外，機身上蓋覆蓋一層碳纖維外殼，此特殊材質具有輕盈且強韌的特性，數十年來被大量採用於賽車設計之中，非常適合追求潮流趨勢的專業工作者。 Porsche Design Acer Book RS是宏碁與Intel共同研發並經Intel Evo驗證滿足消費族群在電池續航力、即時喚醒、電池壽命及快速充電等使用體驗，讓使用者得以順利完成手邊的工作。

此外，陳俊聖也再度強調宏碁在LIFE STYLE的產品，與OSIM跨界合作，專為職業玩家和電競愛好者而設計的Predator x OSIM 電競按摩椅。全新的Predator x OSIM競按摩椅利用OSIM V手按摩科技以模擬專業按摩師在頸肩按摩時，靈活的手指張合技巧，結合其他按摩技術，例如揉捏、推壓、滾輪和搥打玩家的肩頸和後背，讓玩家在遊戲過程中或遊戲後緩解緊張感。

陳俊聖表示，此次的產品出發是從目標客群找商機，例如宏碁智新「acerpure」空氣清淨機，就是運用AIOT檢測空氣中的異樣，告知屋主必須打開空氣清淨機，未來「acerpure」會從台灣的市場逐步擴展到全球。

(時報資訊)