全球鎂光燈聚焦的新冠激勵方案協商難產，拖累美股四大指數皆墨，在國際股市氛圍不佳下，台股今日同步陷入觀望震盪，雙王台積電(2330)、大立光(3008)早盤欲振乏力，鴻海(2317)、聯電(2303)接力撐盤，盤面上個股零星點火，整體量能萎靡，使全天盤勢多於盤下遊走，尾盤大單敲進台積電(2330)、聯電(2303)及金融股，拉升指數逆轉翻紅，終場加權指數收在今日最高12917.03點、上漲39.78點，光復12900點大關，成交值為1719.61億元。今日外資(不含外資自營商)買超67.3768億元，投信賣超8.3134億元，自營商賣超10.2449億元，三大法人買超48.81億元。

權值股今日扮演抗空主帥，晶圓雙雄台積電(2330)在買盤拉抬下擺尾收最高455元，聯電(2303)侵害營業秘密案罰金低於市場預期，在利空出盡下放量狂奔5%登逾10年高價33元，群創(3481)、鴻海(2317)、可成(2474)、廣達(2382)等抗跌有撐。板卡族群映泰(2399)、撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)獲買盤點火攻勢凌厲。盤面上個股零星表現，百年大同(2371)經營權變天，市場派在股臨會獲壓倒性勝利上演慶祝行情，買盤熱情捧場強鎖漲停重返2字頭！雍智(6683)Q3獲利看俏、Q4淡季不淡激勵放量大漲7%、叩關300元。

受惠特斯拉第三季財報傳出佳音，在交車成長帶動下，除了連續第五個季度實現獲利外，營收亦創下歷史新高，激勵概念股智伸科(4551)、江申(1525)、堤維西(1522)以及台半(5425)齊催油門火力全開；原物料族群包括水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)，塑化股台塑集團股台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)，以及食品股味全(1201)、統一(1216)、佳格(1227)等匯聚人氣攜手走揚。金融股尾盤獲大單敲進氣色紅潤，中信金(2891)、元大金(2885)、玉山金(2884)、國票金(2889)等齊揚逾1%，成台股助攻要角。

美股受制歐美疫情嚴峻、新紓困方案難產、美股財報公布好壞不一等利空氛圍下，隔夜四大指數全面收黑，台股今日亦陷入觀望整理，尾盤在晶圓雙雄及金融股獲買盤拉升下逆轉翻紅，成功收復12900點大關。美國紓困振興方案及總統大選結果不確定因素籠罩，影響市場情緒波動，外資亦隨選情撲朔迷離搖擺不定，今日在台股終結連2賣，翻多買超67.37億元。

分析師指出，考量外在變數紛陳，加上台股仍處相對高檔，短線多方力道有限，觀望氣氛蔓延。台股近期量能陷入萎縮，指數空間有限，建議不追高，可逢低布局第三季財報優於預期，及第四季展望佳的業績題材股。由於全球資金氾濫，加上大選後可望推出更大規模的紓困計畫，預估選舉結束可能出現短線震盪，但震盪之後行情仍是偏多看待。在短線操作上，可以第3季獲利佳、第4季營收具動能、評價或股價基期相對低、法人買超股和籌碼面偏多個股進行操作。

(時報資訊)