新北市一位女姓小青（化名）去年在汽車旅館辦生日派對時，意外和派對上的某男子互看對眼，在活動結束後，兩人留在房內翻雲覆雨。沒想到，小青的李姓閨蜜竟也對該男有好感，不爽男人被吃走，竟在門外偷錄兩人床戰後流出，新北地檢署依妨害秘密罪將其起訴。

起訴書指出，李女與小青是感情要好的閨蜜。2019年11月李女受小青的邀請前往新北市一間汽車旅館參加生 日派對，而李女則對其中一位派對上的男性有好感，但卻遲遲未能搭訕上，李女眼見該男和小青有說有笑，心生不滿。

李女見派對結束後僅小青和該男留在房內，竟擅自躲在房門外拍下閨蜜與該男激情的床戰影像，還將影片轉傳給友人，將影片留出，還上傳到臉書個人頁面提供大家觀看。

案經曝光後，警訊時，李女坦承犯行，但她聲稱自己僅轉傳給一位友人觀看，而上傳臉書只是「手滑」，早已即刻刪除，絕無意散播。新北地檢偵結，認李女偷拍及轉傳皆屬實，依妨害秘密罪起訴。

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(中時新聞網)