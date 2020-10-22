佯稱乾妹來借錢！女星張琪匯款險遭詐財15萬

資深藝人張琪21日接到詐騙電話，她上午信以為真到銀行匯款，還好銀行接到受款銀行通知，帳戶早已列為警示帳戶，並將現金退還給張琪，張琪驚覺詐騙真是無孔不入，拿著失而復得的金錢，感謝銀行行員以及員警，還拍攝影片提醒民眾要更加機警避免受騙。

張琪告訴警方，詐騙集團佯稱是她的乾妹，手機泡水後重新加入LINE帳號，不料卻導致自己落入圈套，對方以LiNE語音稱急需用錢，電話中女子聲音又像是她乾妹的聲音，張琪擔心乾妹急須用錢，來不及確認就到銀行匯款，以解乾妹的燃眉之急。

銀行拿到張琪交付的15萬，發現匯入的帳戶早已被銀行列為警示帳戶，立即止付，並通知張琪，她驚覺要打電話給乾妹詢問詳細情形，才知自己已成詐騙被害人。

73歲的張琪，曾擔任歌星、演員，現擔任慈善工作演出，對於轄區北投警分局長安派出所通知匯款帳戶是警示帳戶，沒讓她損失金錢感謝不已，還錄製影片幫忙宣導，提醒其他人多查證、多思考，別讓詐騙集團有機可趁。

(中時 )