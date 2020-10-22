交通部從7月起推出安心旅遊補助，迄今宜蘭縣總補助已達5.2億元，累積申請達9次，最後一筆的4000萬元補助款告罄，宜蘭縣政府工商旅遊處再向交通部觀光局爭8000萬元補助，盼中央能盡速撥款，讓安心旅遊補助10月底的相關申請案件不斷炊。

宜蘭縣政府工旅處指出，第9期補助經費執行率達81.18％，依以前申請的核銷額度推估，22日已告罄，因此縣府向觀光局發函，希望能再給宜蘭縣8000萬元的額度補助，讓安心旅遊補助能延續到10月底。

宜蘭縣距離台北市近，是大台北地區旅遊的首選，且因為宜蘭縣有溫泉，當天氣轉涼時，剛好就是宜蘭的旅遊旺季，加上泡湯是在室內，也不會受到天候影響。

工旅處表示，中央如給予宜蘭縣8000萬元補助，所帶來的周邊觀光效益遠高於補助額度；8000萬元可補助8萬間房，如以1間房住4人，1人吃喝住平均為2200元計算，相當於為宜蘭帶來7億元，盼中央能盡速核撥，嘉惠遊客與宜蘭觀光相關產業。

(中時 )