泰福-KY（6541）22日宣布，旗下生物相似藥產品TX05，人體第三期臨床試驗已於美國時間2020年10月21日完成患者投藥治療，預計明年第一季可知臨床試驗結果，明年年中向美國食品暨藥物管理局FDA申請藥證。

TX05人體第三期臨床試驗設計為受試人數800人，在全球多國多中心進行，受試對象是被診斷出HER2（第二型人類表皮生長因子接受體）陽性之成年女性早期乳癌患者。在患者完成投藥治療之後再接受手術，預計今年十二月所有受試者將完成手術，然後將蒐集之資料進行主要療效解盲分析，預計明年第一季可知臨床試驗結果。

TX05主要為治療乳癌之用，人體第三期臨床試驗採隨機、雙盲、平行設計，該產品正與經美國FDA核准之原廠參考藥物Herceptin（原廠藥物開發商:Roche）比較其有效性，安全性及免疫原性。

根據統計，全球每年有將近2百萬名女性被診斷罹患乳癌，而乳癌也在目前全世界常見癌症中排名第2，其中約有20％至30％之乳癌患者為HER2陽性患者。依照IQVIA之數據，Herceptin之美國市場2019年銷售額約為30億美元。

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