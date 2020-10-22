至9月底，中鼎（9933）今年新簽約金額及在建工程都已創歷史新高；其中有超過6成以上的工程，都屬於毛利較高的綠能及低碳統包工程，中鼎對2021年營運成長樂觀。法人預估，中鼎明年的營收、獲利成長幅度都會有2成以上。

今年因疫情衝擊，造成中鼎部分在建工程施工延宕、入帳減少，導致今年1-9月合併營收389.22億元，年減9.59％。

不過，因中鼎在建工程中，毛利較高的綠能及低碳工程比例增加，且，又多屬統包，因此，今年上半年，中鼎的營業毛利率7.64％，比去年同期的6.76％有提升。

中鼎指出，今年新簽約金額1,273億元中，86％約1,090億元，都屬綠能及低碳工程。而2858億元的在建工程中，2015年，綠能及低碳工程只占23％，到2020年的9月底，已占64％。五年間成長了178％。

對於2021年營運展望，中鼎持樂觀看法；中鼎指出，未來12個月，集團可投標的潛在標案金額高達2710億元，其中43％來自得標率較高的台灣市場，另有29％來自中東、19％來自東南亞。

預期毛利率可望提升，加上疫情趨緩，明年施工進度可望加快，入帳金額將可大幅增加；法人預估，中鼎2021年的合併營收、獲利年增率，至少都會在2成以上。

(工商 )