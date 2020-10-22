亞太電22日宣布5G開台，消費端推出四大應用，企業市場則鎖定智慧製造、智慧娛樂、智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧零售等六大領域。

消費端部份包括Video Streaming影音串流，Gt TV大規模改版，推出「5G Zone」專區，主打4K高畫質、多視角、直播影音串流服務。AR擴增實境部份以扶植台灣原創作為目標，積極推動在地IP商品化，攜手霹靂國際多媒體、超人氣插畫家Lobster作品《懶散兔與啾先生》，推出票卡夾、iPhone 12手機殼等AR魔法小物，大玩AR影音互動。VR虛擬實境部份則提供HTC VR吃到飽訂閱服務，體驗數百款VR遊戲、影片，未來也將與國際大廠合作推出Cloud Gaming雲遊戲。

亞太電信總經理黃南仁表示，亞太電5G企業服務著重在與策略夥 伴形成智慧生活生態鏈，包括協同關係企業富鴻網，透過AMR（Autonomous Mobile Robot，自主移動機器人）演繹5G智慧工廠新風貌。AMR無需沿著固定軌道方式行駛，透過5G低延遲、大連結特性，運用3D視覺整合人工智慧和大數據，擁有「眼睛（視覺）」和「腦筋（智慧）」，並透過機械手臂結合自動導航搬運車，可自主行走至設定位置取放物件，不再限於單一工作站點，搭配車隊管理系統，可大量使用、彈性快速調度並即時監控回傳影像，讓車隊間通訊更流暢無礙。

亞太電信董事長呂芳銘表示，全力推動3.5GHz共頻共網及聚焦28GHz毫米波發展 接軌國際推動共頻共網，業者透過基礎設施、網路及頻譜共享，能更有效運用資源，刺激服務及應用創新，帶動新興科技發展。

黃南仁說，提供企業服務的收費方式採取彈性制，包括將租賃式的服務也納入。

亞太電以自建方式積極拓展28GHz業務，初期28GHz佈署站點將聚焦人口稠密區與特定區域應用服務為主。企業用戶部分，主要運用於企業專網，日前與封測大廠合作智慧製造專案即是一例，整合AGV無人搬運車、MR（Mixed Reality，混合實境）應用，建立高度人機協同與高效作業環境。其他專網服務已陸續於半導體業、石化業、封測業等領域導入。

個人用戶方面，跨界攜手超商業者萊爾富，運用FWA（Fixed Wireless Access，固定無線接入）傳輸方式，將28GHz毫米波訊號轉成上網熱點，不限亞太電信用戶，無需更換5G手機，於全台指定27家亞太電信和1家萊爾富門市，免費體驗5G高速上網，現場同時設置「Gt飆速加值體驗區」，展示影音串流、AR、VR等娛樂應用。

(工商 )