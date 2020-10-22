第50屆全國技能競賽日前落幕，參加中餐烹飪競技的僑泰高中學生邱溥昱，在製作「紅蟳米糕」時因忘記放上最關鍵的蟹肉，最後只取得佳作成績，雖成為競賽中的遺珠，但邱溥昱不氣餒，更深信「在哪裡跌倒、就從哪裡爬起」，今天特別親手辦了一桌、還製作「紅蟳米糕」，向一路幫助他的老師表達謝意。

邱溥昱國中就讀崇倫國中，當時就對餐飲感到很大興趣，他說，當時學校老師都積極提供各種表現機會，也常鼓勵他去嘗試各種不同類型或風格的餐點，逐漸培養並提升他對料理的創意與技術。

因為對餐飲很感興趣，邱溥昱選擇升學僑泰高中餐飲科，除了在學校接受老師指導、不斷努力練習，回家後還接受五星級飯店主廚的父親嚴格訓練，金田參加全國技能競賽，他一路過關斬將，順利通過中區賽、進階到全國賽，與來自全台各地的高手一較高下。

僑泰高中指出，邱溥昱參加全國賽時，在8道評定項目中、前面7項都奪下第一，最後卻因為一道「紅蟳米糕」，因為太緊張，竟忘記在米糕上放關鍵的蟹肉，最後只得到佳作成績，但他不氣餒，今天特別在校內大秀絕活，辦桌宴請一路走來不斷鼓勵他的師長。

謝師宴的餐桌上最令人注目的就是這道「紅蟳米糕」，邱溥昱笑說，從哪裡跌倒、就要在哪裡站起來，因此決定重新製作一次紅蟳米糕，除提醒自己不要再犯同樣的錯，也正面迎向所有挑戰、永不放棄。

僑泰高中校長溫順德指出，邱溥昱在全國賽中面對來自各地的好手，雖因一時失誤，最後仍奪下佳作成績，相當不容易，更難得的是，他在比賽錯失獎牌後仍勇敢面對挫折，值得許多學生效法。

(中時 )