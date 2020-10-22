醫療資源遭濫用事件，已不是頭一遭。新竹馬偕醫院急診室醫師白永嘉指出，有一名年輕男子叫救護車送急診，原因竟是「手指很痛」，讓他傻眼怒斥，就算被投訴沒有醫德，也要嚴厲指正他：「別把救護車當計程車」。

白永嘉醫師昨（21）日於臉書專頁《急診室醫師的眼睛》發文開頭就寫下「這應該是我當時的表情吧！」只見他附上一張照片，模擬事發當時的神情，只見他一臉嚴肅，看似非常憤怒。他表示，日前有一名年輕的男子，因打球不慎造成手指挫傷，手指受傷程度猶如「吃蘿蔔乾」一般，但他卻是搭乘救護車急診，他見狀直問：「為什麼要這樣？」對方竟回答「因為真的覺得很痛」，醫師聽完傻眼「手指很痛就要叫救護車！？」

醫師在臉書發文呼籲「別再濫用醫療資源」，並希望大家別將救護車當計程車。（圖／翻攝自白永嘉臉書）

因此，白永嘉醫師以非常嚴厲的方式告誡他，即便可能因此被投訴「沒有醫德」他也豁出去了，因他認為「緊急救護醫療被濫用得很嚴重」，救護車「到院前緊急救護的資源相當有限」，呼籲留給需要的人使用，文末更喊「別把救護車當計程車」。

醫師還原當時面對該名病患的表情。（圖／翻攝自白永嘉醫師臉書）

貼文一出後，不少網友心有戚戚焉「我遇過牙痛的，下救護車說有預約門診了，政府應該收這些非急症的錢」、「以前在機構，有人因為鼻子過敏叫救護車」、「應該要跟他說連這點痛都忍不了學人家打什麼棒球」；而不少人也支持應該要修法「開罰」，以防制浪費醫療資源再度發生。

(中時新聞網)